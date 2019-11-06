K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 55: Tödlicher Zickenkrieg
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Nachdem ein erfolgreicher Architekt in seinem Büro erstochen wurde, steht seine hochschwangere Ehefrau unter Schock und belastet ihre Schwester. Die stand nämlich mit dem Opfer im harten Konkurrenzkampf um den Chefposten des Architekturbüros. Als dann auch noch das Überwachungsvideo eine vermummte Frau als Mörderin zeigt, scheint der Fall klar ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
