SAT.1Staffel 3Folge 67vom 06.11.2019
Folge 67: Der schamlose Ehebrecher

22 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Schönheitschirurg überlebt nur knapp einen Briefbomben-Anschlag - er verdächtigt seine Ex-Geliebte, weil sie die Trennung nicht verkraftet hat und ihn seither mit Anrufen terrorisiert. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mann nicht nur eine Geliebte hat - er geht mit fast allen Patientinnen ins Bett. Noch bevor die Kommissare den Absender der Briefbombe ermitteln können, wird der Arzt nach wildem Sex auf seinem Behandlungsstuhl erschossen ... Rechte: Sat.1

