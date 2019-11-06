Der schamlose EhebrecherJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Der schamlose Ehebrecher
22 Min.Folge vom 06.11.2019
Ein Schönheitschirurg überlebt nur knapp einen Briefbomben-Anschlag - er verdächtigt seine Ex-Geliebte, weil sie die Trennung nicht verkraftet hat und ihn seither mit Anrufen terrorisiert. Dann finden die Kommissare heraus, dass der Mann nicht nur eine Geliebte hat - er geht mit fast allen Patientinnen ins Bett. Noch bevor die Kommissare den Absender der Briefbombe ermitteln können, wird der Arzt nach wildem Sex auf seinem Behandlungsstuhl erschossen ... Rechte: Sat.1
