K 11 - Kommissare im Einsatz

Das rote Luder

SAT.1Staffel 3Folge 69vom 06.11.2019
Das rote Luder

Folge 69: Das rote Luder

23 Min.Folge vom 06.11.2019

Ein Fahrzeug steht verwaist am Straßenrand, der Fahrer ist verschwunden und Blutspuren deuten auf ein Verbrechen hin. Die Ehefrau des Vermissten beschuldigt ihre beste Freundin, weil sie angeblich eine Affäre mit ihren Mann hat. Als die Kommissare die Freundin observieren, finden sie die Leiche des Vermissten. Hat sie ihn ermordet, weil er seine Frau nicht verlassen wollte?

SAT.1
