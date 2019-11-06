K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 80: Ehefrau auf Abwegen
23 Min.Folge vom 06.11.2019
Eine Frau liegt schwer verletzt am Straßenrand - sie wurde überfahren, der Fahrer ist flüchtig. Die Familie verdächtigt den Exfreund der Schwerverletzten, weil er es angeblich nicht verkraften kann, dass sie ihn verlassen hat. Dann stellt sich heraus, dass das Opfer im dritten Monat schwanger ist, ihr Ehemann ist jedoch zeugungsunfähig ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1