SAT.1Staffel 4Folge 100vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Besitzerin eines Esoterikladens ruft panisch die Polizei: Sie hat die Leiche ihrer Angestellten in einer Mülltonne gefunden. Die Kommissare überprüfen die Aussage, doch die Mülltonne ist leer. Blutspritzer deuten jedoch tatsächlich auf ein Verbrechen hin. Im Zimmer der Toten finden die Kommissare ein Tagebuch. Das Opfer hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann - dem Mann ihrer Chefin ... Rechte: Sat.1

SAT.1
