K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 101: Die skrupellose Konkurrentin
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Synchronschwimmerin wird tot in der Schwimmhalle aufgefunden. Die Teampartnerin des Opfers lenkt den Verdacht auf ihren Sponsor. Er unterstützte die Schwimmerinnen finanziell und forderte als Gegenleistung Sex. Musste die junge Frau sterben, weil sie sich gegen die sexuellen Forderungen des Sponsors sträubte? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
