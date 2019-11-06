K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 102: Blutige Geiselnahme
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Einbruch in einem Villenviertel. Die Einbrecher nehmen die Bewohner als Geiseln. Kommissarin Rietz kann sich in die Villa einschleichen. Zusammen mit ihren Kollegen beendet sie die Geiselnahme unblutig und wird anschließend als Heldin gefeiert. Doch dann passiert etwas Ungeheuerliches: Nach der Feier wird die Cousine der Kommissarin vor deren Augen entführt ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1