SAT.1Staffel 4Folge 102vom 06.11.2019
Einbruch in einem Villenviertel. Die Einbrecher nehmen die Bewohner als Geiseln. Kommissarin Rietz kann sich in die Villa einschleichen. Zusammen mit ihren Kollegen beendet sie die Geiselnahme unblutig und wird anschließend als Heldin gefeiert. Doch dann passiert etwas Ungeheuerliches: Nach der Feier wird die Cousine der Kommissarin vor deren Augen entführt ... Rechte: Sat.1

SAT.1
