K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexskandal in der Nachbarschaft

SAT.1Staffel 4Folge 106vom 06.11.2019
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Tiefkühllieferant wird ermordet. Verdächtige gibt es genug: Das Opfer hatte Affären mit mehreren verheirateten Kundinnen. Eine der Frauen hat sogar ein Kind mit ihm. Ein Nachbar hat den verbotenen Sex der Hausfrauen fotografiert und die Bilder den betrogenen Ehemännern gezeigt. Haben die Männer gemeinsam den potenten Rivalen ermordet? Rechte: Sat.1

