K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 106: Sexskandal in der Nachbarschaft
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Tiefkühllieferant wird ermordet. Verdächtige gibt es genug: Das Opfer hatte Affären mit mehreren verheirateten Kundinnen. Eine der Frauen hat sogar ein Kind mit ihm. Ein Nachbar hat den verbotenen Sex der Hausfrauen fotografiert und die Bilder den betrogenen Ehemännern gezeigt. Haben die Männer gemeinsam den potenten Rivalen ermordet? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1