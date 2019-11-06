Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gefangen im Schlaraffenland

SAT.1Staffel 4Folge 107vom 06.11.2019
Gefangen im Schlaraffenland

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 107: Gefangen im Schlaraffenland

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare Rietz und Naseband werden unbemerkt nach Ladenschluss in einem Großmarkt eingeschlossen. Kurz darauf beobachten sie einen Überfall auf den Filialleiter. Dabei geraten sie selbst in Gefahr, denn die Ermittler sind mit den Gangstern am Tatort eingeschlossen. Sie versuchen, den brutalen Räubern eine List zu stellen und die Geisel zu befreien ... Rechte: Sat.1

