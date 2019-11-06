Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der verlogene Ehemann

SAT.1Staffel 4Folge 108vom 06.11.2019
Folge 108: Der verlogene Ehemann

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Broadway-Sängerin wird in ihrer Garderobe von einer Giftschlange gebissen, doch sie überlebt die Attacke. Die Kommissare decken ein dunkles Geheimnis der Frau auf: Sie hat eine Sexaffäre mit einem verheirateten Mann. Die eifersüchtige Ehefrau gerät unter Verdacht. Doch sie bestreitet den Mordversuch. Auch der gehörnte Ehemann der Sängerin hat ein Motiv: Er wusste von der Affäre seiner Frau ... Rechte: Sat.1

