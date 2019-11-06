K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Tod eines Cowboys
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Um einen Kollegen vor der Rache eines verurteilten Doppelmörders zu schützen, schlüpft Kommissar Naseband in dessen Rolle. Auf einem Westernfest gibt er mit Alexandra Rietz als Begleitung den Marshall Hank Dalton. Tatsächlich wird auf "Marshall" Naseband geschossen. Doch die Kugel verfehlt ihn und tötet einen Musiker ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1