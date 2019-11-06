Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Cowboys

SAT.1Staffel 4Folge 109vom 06.11.2019
Folge 109: Tod eines Cowboys

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Um einen Kollegen vor der Rache eines verurteilten Doppelmörders zu schützen, schlüpft Kommissar Naseband in dessen Rolle. Auf einem Westernfest gibt er mit Alexandra Rietz als Begleitung den Marshall Hank Dalton. Tatsächlich wird auf "Marshall" Naseband geschossen. Doch die Kugel verfehlt ihn und tötet einen Musiker ...

