K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Tödliche Fanliebe
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mord an einem jungen Mann. Die Spur führt ins Rotlichtmilieu. Der Tote hat als Drogenkurier für einen Zuhälter gearbeitet, doch die letzte Lieferung landete mit alten Klamotten in der Altkleidersammlung. Der Junior-Chef der Altkleiderfirma ist ein zwielichtiger Geschäftsmann. Die Kommissare vermuten, dass er mit dem Toten gemeinsame Sache gemacht hat - vom Kokain fehlt jede Spur. Rechte: Sat.1
