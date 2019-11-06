Angst um den StaatsanwaltJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 112: Angst um den Staatsanwalt
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im K11 herrscht helle Aufregung: Staatsanwalt Sewarion Kirkitadse wurde entführt und soll in 24 Stunden umgebracht werden! Die erste heiße Spur führt die Ermittler zu einem Ex - Sträfling. Allem Anschein nach wollte er sich bei Sewarion Kirkitadse für die Zeit im Gefängnis rächen. Doch als sie ihn stellen, ist der Verdächtige tot ... Rechte: Sat.1
