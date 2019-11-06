Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Baby in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 113vom 06.11.2019
Folge 113: Baby in Gefahr

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Zwei maskierte Männer stürmen einen luxuriösen Hundesalon. Sie schlagen den Besitzer des Salons nieder und entführen eine Hundedame, die ein mit Diamanten besetztes Halsband trägt. Dann erhält die verzweifelte Hundebesitzerin einen Erpresserbrief. Sie soll 100.000 Euro bezahlen, um ihr geliebtes Hündchen wieder zu bekommen ... Rechte: Sat.1

SAT.1
