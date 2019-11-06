Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache eines Häftlings

SAT.1Staffel 4Folge 114vom 06.11.2019
Rache eines Häftlings

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Ex-Häftling ist hinter Kommissar Naseband her. Er glaubt, der Kommissar hat eine Affäre mit seiner Frau. Rasend vor Eifersucht läuft er Amok und schießt auf den Kommissar. Er überlebt das Attentat, doch der Täter kann entkommen. Nach dem missglückten Mordversuch entführt der eifersüchtige Ehemann Kommissar Grass ... Rechte: Sat.1

