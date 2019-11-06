Tod auf dem SpielplatzJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 115: Tod auf dem Spielplatz
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Auf einem Spielplatz wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Tote war erst einen Tag zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden. Sie saß sieben Jahre wegen Entführung eines dreijährigen Mädchens. Das Kind wurde nie gefunden. Die Eltern des entführten Kindes geraten unter Verdacht ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1