Die lüsterne Ehefrau

SAT.1Staffel 4Folge 116vom 06.11.2019
Folge 116: Die lüsterne Ehefrau

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Kommissar Grass wird von einem Unbekannten terrorisiert. Unter Verdacht gerät ein ehemaliger Juwelendieb, der von ihm verhaftet wurde und nun wieder auf freiem Fuß ist. Doch kurz nach der Vernehmung wird der Verdächtige tot in einem Bowling-Center gefunden - und Kommissar Grass wird weiter von einem Unbekannten verfolgt ... Rechte: Sat.1

