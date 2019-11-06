Sexsünden des SupercopsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 118: Sexsünden des Supercops
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerrit Grass wird vor den Augen seiner Kollegen aus einer Bar geworfen. Er soll dort eine Frau sexuell belästigt haben. Der Kommissar beteuert seine Unschuld. Am nächsten Tag meldet sich ein weiteres Opfer des Kommissars. Die junge Frau erstattet Anzeige, weil Kommissar Grass sie angeblich vergewaltigt hat ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1