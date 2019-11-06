Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexsünden des Supercops

SAT.1Staffel 4Folge 118vom 06.11.2019
Sexsünden des Supercops

Sexsünden des SupercopsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 118: Sexsünden des Supercops

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerrit Grass wird vor den Augen seiner Kollegen aus einer Bar geworfen. Er soll dort eine Frau sexuell belästigt haben. Der Kommissar beteuert seine Unschuld. Am nächsten Tag meldet sich ein weiteres Opfer des Kommissars. Die junge Frau erstattet Anzeige, weil Kommissar Grass sie angeblich vergewaltigt hat ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen