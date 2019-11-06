Der perverse ExhibitionistJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 119: Der perverse Exhibitionist
Aufruhr in einer Tanzschule: Im angrenzenden Park belästigt ein Exhibitionist die Schülerinnen. Schließlich kommt es sogar zu einem Vergewaltigungsversuch. Den Kommissaren gelingt es, den Triebtäter zu stellen. Doch er hat ein Alibi für die Tatzeit der versuchten Vergewaltigung. Es muss also einen zweiten Täter geben - und der hat bereits das nächste Opfer in seinen Fängen ... Rechte: Sat.1
