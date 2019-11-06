Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands letztes Date

SAT.1Staffel 4Folge 120vom 06.11.2019
Nasebands letztes Date

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 120: Nasebands letztes Date

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Börsenmakler wird vergiftet. Während der Ermittlungen trifft Michael Naseband eine ehemalige Schulkameradin, es entwickelt sich eine Romanze. Kurz darauf gibt es einen zweites Giftopfer, es scheint sich um einen Serientäter zu handeln. Die Verbindung zwischen den Toten: Sie waren ebenfalls auf Michael Nasebands Schule. Plötzlich verschwindet der Kommissar spurlos. Ist er das nächste Opfer ... Rechte: Sat.1

