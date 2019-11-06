K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 121: Mutter in Todesangst
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Versicherungsvertreterin von Gerrit Grass bittet den Kommissar verzweifelt um Hilfe. Ihr Sohn wurde entführt. Der junge Mann hat seinen früheren Chef erpresst, weil dieser mit gestohlenen Autos handelt. Doch die Übergabe des Lösegeldes scheitert. Als die Kommissare die Autoschieberbande hochnehmen wollen, kommt es zu einer Schießerei. Können die Kommissare den entführten Jungen retten ... Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1