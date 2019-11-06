Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mutter in Todesangst

SAT.1Staffel 4Folge 121vom 06.11.2019
Mutter in Todesangst

Mutter in TodesangstJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 121: Mutter in Todesangst

Folge vom 06.11.2019

Die Versicherungsvertreterin von Gerrit Grass bittet den Kommissar verzweifelt um Hilfe. Ihr Sohn wurde entführt. Der junge Mann hat seinen früheren Chef erpresst, weil dieser mit gestohlenen Autos handelt. Doch die Übergabe des Lösegeldes scheitert. Als die Kommissare die Autoschieberbande hochnehmen wollen, kommt es zu einer Schießerei. Können die Kommissare den entführten Jungen retten ... Rechte: Sat.1

