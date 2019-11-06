K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 123: Tödliche Pokerrunde
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
In einer Wohngegend wird ein Mann tot in seinem Auto gefunden. Bei der Leiche findet sich ein mysteriöser Zettel. Dieser führt die Kommissare zu einem Hotel. Der Portier verhält sich verdächtig. Im Verhör gesteht er, dass im Hotel illegale Pokerrunden stattfinden. Organisator der heimlichen Spiele: Der Manager des Hauses. Michael Naseband schleust sich als reicher Gast bei den Pokerrunden ein ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1