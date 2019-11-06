Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der gequälte Stiefsohn

SAT.1Staffel 4Folge 124vom 06.11.2019
Der gequälte Stiefsohn

Der gequälte StiefsohnJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 124: Der gequälte Stiefsohn

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare erwischen einen Jungen beim Diebstahl. Er will seiner Mutter zum Geburtstag eine Tasse mit der Aufschrift "Mutti ist die Beste" schenken. Als die Kommissare ihn nach Hause bringen, macht sein tyrannischer Stiefvater ein Drama um die Angelegenheit. Am nächsten Tag verunglückt der 16-Jährige mit dem Auto seines Stiefvaters tödlich. Die Bremsschläuche wurden durchgeschnitten ... Rechte: Sat.1

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

