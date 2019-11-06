Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Anschlag auf die Kommissarin

SAT.1Staffel 4Folge 125vom 06.11.2019
Anschlag auf die Kommissarin

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 125: Anschlag auf die Kommissarin

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Auf einer Dessous-Modenschau wird ein Anschlag auf Kommissarin Alexandra Rietz verübt. Ein Stein mit einem Drohbrief trifft sie am Kopf. Schnell stellt sich heraus, dass die Todesdrohung nicht der Kommissarin, sondern dem männlichem Dessousmodel galt. Er hat eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Kurze Zeit später wird er brutal ermordet. Auch die Geliebte schwebt in Lebensgefahr. Rechte: Sat.1

