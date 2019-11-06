Entführung zum GeburtstagJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 126: Entführung zum Geburtstag
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Gerichtsmediziner Alsleben hat Geburtstag. Die Kommissare Naseband und Rietz haben eine besondere Überraschung: Eine strippende "Krankenschwester" soll dem Doc den Abend versüßen. Doch das erotische Geschenk wird zur tödlichen Falle. Die Stripperin schaltet den Gerichtmediziner mit K.O.-Tropfen aus und kidnappt ihn. Ein Einsatzkommando startet die Suche nach dem Gerichtsmediziner ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1