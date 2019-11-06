Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nasebands Sohn entführt

SAT.1Staffel 4Folge 127vom 06.11.2019
Folge 127: Nasebands Sohn entführt

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Der Sohn von Michael Naseband und die Nichte von Kommissar Grass verbringen gemeinsam einen Tag mit den Ermittlern in einem Billardclub. Doch als die Kommissare ihre Kinder für einen Moment aus den Augen lassen, verschwinden sie spurlos. Der Besitzer des Billardclubs verdächtigt eine brutale und vorbestrafte Rockergang. Er behauptet, dass sie selbst vor Kindern keinen Halt machen ...

