Der sexbesessene Chef

SAT.1Staffel 4Folge 128vom 06.11.2019
Folge 128: Der sexbesessene Chef

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Eine Sekretärin wird auf einer Firmenfeier vergiftet und stirbt. Die verheiratete Frau hatte eine Affäre mit ihrem Chef. Dieser reagiert panisch und vermutet, dass der Mordanschlag ihm gegolten hat. Angeblich hatte seine Geliebte aus seinem Glas getrunken. Die Kommissare ermitteln, dass in der Firma offensichtlich brisante Machenschaften verschleiert werden ... Rechte: Sat.1

