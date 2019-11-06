Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ersatz für Kommissar Grass

SAT.1Staffel 4Folge 129vom 06.11.2019
Ersatz für Kommissar Grass

Folge 129: Ersatz für Kommissar Grass

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Mann wird in einem Wohngebiet auf offener Strasse erschossen. Kurz vor dem Mord hatte der Tote einen millionenschweren Drogendeal mit einem Bordellchef. Und tatsächlich findet sich im Bordell des Verdächtigen die Tatwaffe. Doch der Bordellchef ist unschuldig. Der wahre Täter ist ein Polizist und er scheint den Kommissaren stets einen Schritt voraus zu sein. Rechte: Sat.1

