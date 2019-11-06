Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Gerichtsmediziner in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 130vom 06.11.2019
Gerichtsmediziner in Gefahr

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 130: Gerichtsmediziner in Gefahr

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Gerichtsmediziner Dr. Alsleben findet im Wald die Leiche eines Försters. Bevor er die Polizei rufen kann, wird er niedergeschlagen. Als er aufwacht, ist die Leiche verschwunden. Die Kommissare Rietz und Grass leiten eine Suchaktion ein. Sie finden den Toten verscharrt im Wald. Unter Verdacht gerät ein gewissenloser Wilderer ... Rechte: Sat.1

