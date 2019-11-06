Reiches Mädchen in AngstJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Reiches Mädchen in Angst
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein junges Mädchen wird auf offener Straße entführt. Die Kidnapper fordern ein Lösegeld von 1 Million Euro. Bei der Übergabe holen sich die Gangster das Geld mit einem Miniaturhelikopter. Das Mädchen bleibt verschwunden - niemand weiß ob sie noch lebt. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1