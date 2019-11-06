K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 135: Verräter im K11
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Serienmörder schlägt zum fünften Mal zu. Das Opfer ist erneut ein Polizist. Um den skrupellosen Killer zu finden, ermittelt Kommissar Naseband undercover. Bei seinem geheimen Einsatz kann er eine wichtige Zeugin ausfindig machen. Sie hat jedoch Angst auszusagen. Der Kommissar versucht, ihr Vertrauen zu gewinnen ... Rechte: Sat.1
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1