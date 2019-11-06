Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Angst um Kommissarin Rietz

SAT.1Staffel 4Folge 136vom 06.11.2019
Angst um Kommissarin Rietz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 136: Angst um Kommissarin Rietz

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Alexandra Rietz gewinnt einen Gutschein für einen Wellnesstag im Fitness-Center. Doch der Tag wird zum Horrortrip: Zwei maskierte Männer entführen die Kommissarin vor dem Fitnessstudio. Als Lösegeld fordern sie einen Diamanten im Wert von 1,2 Millionen Euro. Bei der Übergabe eskaliert die Situation: Die beiden Entführer sterben, und der Diamant ist verschwunden. Rechte: Sat.1

