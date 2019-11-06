K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 138: Das ausgesetzte Baby
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Im K11 wird ein Baby ausgesetzt. Da die Kommissare das Kind nicht betreuen können, gibt Kommissar Grass es vorübergehend in die Obhut seiner Mutter. Die leiblichen Eltern des Kindes können rasch ermittelt werden: Ein junges, russisches Ehepaar, das von einer Schlepperbande nach Deutschland gebracht wurde ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1