Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der entführte Fußballstar

SAT.1Staffel 4Folge 141vom 06.11.2019
Der entführte Fußballstar

Der entführte FußballstarJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 141: Der entführte Fußballstar

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare treffen auf eine Größe des deutschen Fußballs: Holger Fach. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Fußballtrainer hat einen Drohbrief erhalten. Er soll sein nächstes Pokalspiel verlieren. Die Kommissare leiten sofort ihre Ermittlungen ein. Am nächsten Tag tritt der Fußballtrainer bei einer Show von Erich Laaser auf. Er will seinen Wechsel zu einem anderen Club bekannt geben. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen