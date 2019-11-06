Der entführte FußballstarJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 141: Der entführte Fußballstar
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare treffen auf eine Größe des deutschen Fußballs: Holger Fach. Der ehemalige deutsche Nationalspieler und Fußballtrainer hat einen Drohbrief erhalten. Er soll sein nächstes Pokalspiel verlieren. Die Kommissare leiten sofort ihre Ermittlungen ein. Am nächsten Tag tritt der Fußballtrainer bei einer Show von Erich Laaser auf. Er will seinen Wechsel zu einem anderen Club bekannt geben. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1