K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod eines Partyluders

SAT.1Staffel 4Folge 143vom 06.11.2019
Tod eines Partyluders

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 143: Tod eines Partyluders

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Stripteasetänzerin eines Clubs wird ermordet. Im Séparée des Clubs werden ahnungslose Gäste verführt und heimlich beim Sex gefilmt. Die Bilder werden später gegen Bezahlung im Internet gezeigt. Die Tote war heimlich in den Clubbesitzer verliebt und hat ihm gedroht, ihn auffliegen zu lassen, wenn sie nicht seine Freundin wird ... Rechte: Sat.1

