Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod in der Schule

SAT.1Staffel 4Folge 144vom 06.11.2019
Tod in der Schule

Tod in der SchuleJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 144: Tod in der Schule

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

In einer Kosmetikschule wird eine Schülerin auf der Toilette brutal ermordet. Die Tote war als intrigante Zicke bekannt. Mit einer Mitschülerin hatte sie kurz vor ihrem Tod einen heftigen Streit, weil sie ihr den Freund ausgespannt hat. Doch auch der Hausmeister der Schule ist verdächtig: Er ist als Spanner vorbestraft und hat auf der Damentoilette die Schülerinnen heimlich gefilmt. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen