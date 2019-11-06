K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Der sexgierige Sohn
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Eine junge Frau wird bei der Imkerarbeit von Bienen zu Tode gestochen. Die Indizien sprechen für einen Mord. Die Bienen wurden mit Hilfe eines Mittels aggressiv gemacht. Die Obduktion ergibt, dass die Tote schwanger war, ihr Ehemann ist jedoch nicht der Vater des Ungeborenen. Hat er von der Affäre seiner Frau erfahren und sich gerächt? Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1