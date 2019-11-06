K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 146: Der Frauenmörder
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein verurteilter Triebtäter wird vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Ein verhängnisvoller Fehler! Erneut fällt eine wehrlose Frau dem Sexverbrecher zum Opfer. Die Kommissare finden ihre Leiche im Wald. Alles deutet darauf hin, dass sich der Täter hier seine Opfer sucht ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
