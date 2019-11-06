K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 148: Giftige Familienrache
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein Dealer wird auf offener Strasse grausam mit einer Giftspritze ermordet. Die Spur führt die Kommissare in die High Society. Die Tochter der verdächtigen Familie ist vor kurzem an einer Heroinüberdosis gestorben. Ihre Mutter und ihr Bruder haben kein Alibi für die Tatzeit. Dann wird ein weiterer Dealer tot aufgefunden ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1