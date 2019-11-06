Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1 Staffel 4 Folge 148 vom 06.11.2019
Folge 148: Giftige Familienrache

22 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Ein Dealer wird auf offener Strasse grausam mit einer Giftspritze ermordet. Die Spur führt die Kommissare in die High Society. Die Tochter der verdächtigen Familie ist vor kurzem an einer Heroinüberdosis gestorben. Ihre Mutter und ihr Bruder haben kein Alibi für die Tatzeit. Dann wird ein weiterer Dealer tot aufgefunden ... Rechte: Sat.1

