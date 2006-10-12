Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheimnis einer Domina

SAT.1Staffel 4Folge 149vom 12.10.2006
Geheimnis einer Domina

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 149: Geheimnis einer Domina

22 Min.Folge vom 12.10.2006Ab 6

Ein Immobilienmakler wird von seiner Sekretärin als vermisst gemeldet. Die Spur führt zu einer seiner Kundinnen, mit der er am Vorabend seines Verschwindens einen Termin hatte. Es stellt sich heraus: Die junge Frau arbeitet als Domina und der Vermisste war einer ihrer Freier ...

