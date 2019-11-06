Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mord auf dem Friedhof

SAT.1 Staffel 4 Folge 150 vom 06.11.2019
Mord auf dem Friedhof

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 150: Mord auf dem Friedhof

22 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6

Am Freitag, den 13., wird die Leiche eines jungen Mädchens auf einem Friedhof gefunden. In ihrer Brust steckt ein Hexendolch, auf ihrem Bauch ist ein Pentagramm eingebrannt. Kurz vor ihrem Tod hatte sich das Mädchen von ihrem Freund getrennt. Er ist der Anführer einer Gruppe von Teufelsanbetern, die sich immer auf dem Friedhof trifft. Rechte: Sat.1

SAT.1
