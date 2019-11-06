Der perverse FamilienvaterJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 152: Der perverse Familienvater
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Alexandra Rietz und Dr. Alsleben entgehen nur knapp einem Anschlag. Während eines Geschäftsessens mit einem Verlegerehepaar fallen Schüsse. Der Gastgeber wird tödlich getroffen. Ein kürzlich entlassener Mitarbeiter des Verlags gerät ins Visier der Kommissare. Er soll Spannervideos von nackten Mädchen im Internet verkauft haben ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1