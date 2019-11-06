Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Geschwisterliebe

SAT.1Staffel 4Folge 153vom 06.11.2019
Tödliche Geschwisterliebe

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 153: Tödliche Geschwisterliebe

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Familienvater stirbt bei einem Autounfall. Er hinterlässt seine Frau und vier Stiefkinder. Der Unfall entpuppt sich als eiskalt geplanter Mord. Tagebuchaufzeichnungen der ältesten Tochter des Toten enthüllen ein grausames Familiengeheimnis: Der Stiefvater hat sie jahrelang missbraucht. Offenbar haben die Kinder gemeinsam ihren verhassten Stiefvater umgebracht. Rechte: Sat.1

