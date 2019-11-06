Die terrorisierte KommissarinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 157: Die terrorisierte Kommissarin
Folge vom 06.11.2019Ab 6
Seit ihrem Umzug in eine neue Wohnung wird Alexandra Rietz von einem Unbekannten belästigt. Anfangs terrorisiert sie der Mann mit obszönen Anrufen. Als er eines Nachts sogar in ihre Wohnung eindringt, kann die Kommissarin den vermeintlichen Stalker überwältigen: Es ist ihr Hausmeister. Der Fall scheint geklärt, doch dann beginnt der Telefonterror von vorne ... Rechte: Sat.1
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1