K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 158: Spion im K11
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Ein dubioser Kredithai wird grausam ermordet. Seine Leiche wird auf dem Grundstück eines Ehepaares gefunden. Beide wollen aber mit dem Mord nichts zu tun haben, doch die Ehefrau lügt. Die Kommissare erfahren, dass sie eine geheime Sexaffäre mit dem Toten hatte. Wusste ihr Ehemann davon und hat den Rivalen ausgeschaltet ... Rechte: Sat.1
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1