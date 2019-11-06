K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 159: Die Villa der Toten
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kommissare ermitteln in einer Serie von Einbrüchen. Dabei kommen sie einem Verbrecherduo auf die Schliche. Einer der Verdächtigen wird festgenommen und legt ein Geständnis ab. Als die Kommissare seinen Komplizen verhaften wollen, finden sie dessen Leiche. Bei der Suche nach dem Mörder, werden die Kommissare auf einen alten Todesfall aufmerksam. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1