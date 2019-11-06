Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Villa der Toten

SAT.1Staffel 4Folge 159vom 06.11.2019
Die Villa der Toten

Die Villa der TotenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 159: Die Villa der Toten

21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kommissare ermitteln in einer Serie von Einbrüchen. Dabei kommen sie einem Verbrecherduo auf die Schliche. Einer der Verdächtigen wird festgenommen und legt ein Geständnis ab. Als die Kommissare seinen Komplizen verhaften wollen, finden sie dessen Leiche. Bei der Suche nach dem Mörder, werden die Kommissare auf einen alten Todesfall aufmerksam. Rechte: Sat.1

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen