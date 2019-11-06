Entführung an HalloweenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Entführung an Halloween
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Party-Stimmung bei den Kommissaren vom K11: Eine Freundin von Alexandra Rietz hat zur Halloween-Party geladen. Die Feier ist in vollem Gange. Plötzlich gibt es einen mysteriöseren Stromausfall. Die kleine Tochter der Gastgeberin verschwindet spurlos aus ihrem Kinderzimmer. Ein schlechter Scherz? Kurz darauf melden sich die Entführer. Sie fordern 10.000 Euro. Doch die Geldübergabe scheitert ... Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1