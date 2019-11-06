Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödlicher Filmdreh

SAT.1Staffel 4Folge 165vom 06.11.2019
Tödlicher Filmdreh

Tödlicher FilmdrehJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 165: Tödlicher Filmdreh

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Während eines Filmdrehs wird die Hauptdarstellerin brutal erstochen. Die Tote hatte kurz zuvor das Vermögen ihres verheirateten Geliebten geerbt. Seine Witwe hat er nur mit dem Pflichtteil abgespeist. Daher gab es häufig Streit zwischen den beiden Frauen. Auch am Tag des Mordes kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Rivalinnen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen