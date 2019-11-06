Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 169vom 06.11.2019
21 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Ein Bekannter von Michael Naseband gerät unter Verdacht: Er soll die minderjährige Tochter seiner Freundin sexuell belästigt haben. Obwohl er seine Unschuld beteuert, sprechen immer mehr Beweise gegen ihn. Als Michael Naseband ihn festnehmen will, eskaliert die Situation. Der Verdächtige nimmt den Kommissar als Geisel und verlangt eine genauere Untersuchung des Falles ... Rechte: Sat.1

