K 11 - Kommissare im Einsatz

Girlband in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 170vom 06.11.2019
Folge 170: Girlband in Gefahr

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Sängerin einer Girlband bricht bei den Proben für einen Videodreh zusammen. Jemand hat heimlich Ecstasy in ihr Getränk gemischt. Ein verrückter Fan, der die Girlband schon lange verfolgt, gerät unter Verdacht. Während ihn die Kommissare befragen, wird die Sängerin entführt. Wer steckt hinter den Anschlägen auf die junge Frau? Rechte: Sat.1

